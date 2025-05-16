У жителей Зернограда из кранов потек «горячий шоколад»
В Зернограде, расположенном в Ростовской области, у местных жителей из водопроводных кранов начала течь вода странного цвета. Люди поделились фотографиями и видео в социальных сетях 16 мая.
Вода была тёмно-коричневого цвета, что вызвало беспокойство у жильцов домов. Судя по ее оттенку, она явно непригодна для мытья продуктов или умывания.
«Что с водой?» — задаются вопросом очевидцы.
Пока не известно, что вызвало изменение цвета воды. Аналогичная ситуация произошла и в Ростове. Жители улицы Скачкова также столкнулись с проблемой ржавой воды из-под крана.