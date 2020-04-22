В Ростовской области от коронавируса умер первый пациент

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Ростовской области. Пациент с COVID-19 умер 17 апреля. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Точную причину смерти удалось установить 24 апреля после вскрытия. По данным паталогоанатома, он скончался из-за коронавируса, двусторонней пневмонии и сепсиса.Известно, что 34-летний пациент имел двойное гражданство и приехал на Дон из Китая. Он являлся врачом и работал с детьми. После диагноза «коронавирус» его поместили в больницу Ростова, где он проходил лечение. В какой-то момент его состояние ухудшилось. Пациенту стали оказывать срочную и интенсивную помощь. Врачи боролись за его жизнь, но, увы, спасти его не удалось. Таким образом, иностранец стал первым человек в Ростовской области, который умер от новой коронавирусной инфекции.По состоянию на 24 апреля в регионе выявлено 533 случая заболевания COVID-19.