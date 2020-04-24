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Второй пациент с коронавирусом скончался в Ростовской области

Второй пациент с коронавирусом скончался в Ростовской области
В Ростовской области произошёл второй случай летального исхода в результате заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные официального портала СтопКоронавирус.рф.

Всего, по информации на 27 апреля, в регионе диагноз подтверждён у 714 человек. Из них 40 выздоровели. За сутки количество заболевших на Дону увеличилось на 65 человек.

Как сообщалось ранее, заболевшие есть во всех 12 городах Ростовской области.

Напомним, первым умершим от коронавируса в Ростовской области был врач из Китая. Он скончался 17 апреля в больнице донской столицы. Точную причину смерти назвали только спустя почти неделю, когда удалось получить разрешение на вскрытие из Китая. Умершему было 34 года.

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