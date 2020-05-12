У двух сотрудников администрации и 11 медработников в Константиновском районе выявлен коронавирус
В Константиновском районе Ростовской области коронавирусом заразились чиновники и медики. Об этом Rostov.ru сообщил источник.
Информацию подтвердили в правительстве Ростовской области, уточнив, что диагноз подтверждён у двух муниципальных служащих и 11 работников МБУЗ «ЦРБ Константиновского района».
- Состояние всех заболевших стабильное. В настоящее время 11 человек из заболевших находятся на самоизоляции и проходят лечение по месту жительства, - добавили в донском правительстве. – Один муниципальный служащий госпитализирован в городскую больницу № 20 Ростова-на-Дону. Ещё один человек доставлен в городскую больницу № 1 Волгодонска.
Добавим, что по состоянию на 14 мая всего в Константиновском районе зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом. В Ростовской области на сегодняшний день диагноз подтверждён у 2111 человек. Выздоровели 578 пациентов. Скончались 25 человек.