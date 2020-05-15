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Два пациента скончались в ковидном госпитале Волгодонска

Два пациента скончались в ковидном госпитале Волгодонска
Фото: chel.kp.ru

В ковидном госпитале Волгодонска, развёрнутом для лечения пациентов с коронавирусом, скончались два пациента. Жертвами болезни стали 91-летний и 81-летний мужчины, сообщает donday-volgodonsk.ru со ссылкой на управление здравоохранения города. Оба пенсионера скончались 17 мая.

Пациенты попали в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Помимо этого, у пожилых дончан были сопутствующие заболевания, осложнившие протекание болезни.

Всего, по данным на 18 мая, в ковидном госпитале Волгодонска на лечении находятся 66 пациентов. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ - четыре человека.

Добавим, что в Ростовской области на сегодняшний день количество заболевших превысило 2,5 тысячи человек.

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