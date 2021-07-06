У ростовчанина, погибшего под колесами авто на Стачки, остались жена с маленькой дочкой
У жителя Ростова, погибшего под колесами легковушки на проспекте Стачки, остались супруга с 7-летней дочкой. Трагедия случилась вечером 3 июля.
Жена погибшего, Светлана, рассказала DonDay.ru, как лишилась любимого мужа. В тот вечер 31-летний Артур вместе с семьей ехал к знакомому, чтобы передать пакет с вещами. Мужчина припарковался недалеко от места встречи и вышел из авто. В районе дома № 11 на проспекте Стачки он начал переходить дорогу рядом с «зеброй».
Автомобилисты пропустили Артура. Однако водитель «Лады Гранты» мчался на огромной скорости. Лихач обогнал остановившиеся машины и сбил пешехода. От сильного удара мужчину отбросило на несколько метров.
- Я выскочила из машины и подбежала к нему. Рядом столпились люди, которые звонили в «скорую», но Артур не подавал никаких признаков жизни, а медики ехали очень долго, - вспоминает со слезами Светлана.
Автомобилист тем временем скрылся, даже не остановившись. Личность водителя «Лады» уже установили, но вот уголовное дело до сих пор не завели. Женщина переживает, что человек, сбивший насмерть ее мужа, выйдет сухим из воды.
Как жить дальше, Светлана не понимает. Счастливые супруги были вместе почти десять лет. Артур заботился о семье и много работал, чтобы жена с дочкой ни в чем не нуждались. Мужчина занимался автомобилями, а в свободное время подрабатывал курьером. Теперь молодая мама с маленьким ребенком остались одни, и начинать жизнь заново им очень тяжело.