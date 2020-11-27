В Ростове мужчина погиб под колесами машины на Стачки

Мужчина погиб под колесами "Мерседеса" на проспекте Стачки, 199 в Ростове-на-Дону. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера 29 ноября, сообщает DonDay.ru.Судя по кадрам с места происшествия, 40-летний горожанин перебегал дорогу в районе остановки «Школа № 92» и угодил под колеса "Мерседеса". Пешеходного перехода вблизи нет. Удар был такой силы, что его обувь отлетела на несколько метров.На место прибыли спасатели, полиция и «скорая». Медики констатировали смерть пешехода.