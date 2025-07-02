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Тысячи жителей Ростова жаждут возвращения горячей воды

Тысячи жителей Ростова жаждут возвращения горячей воды
Тысячи жителей Ростова жаждут возвращения горячей воды. Об этом они массово сообщают в соцсетях.

С 2025 года власти начали подготовку к отопительному сезону, что привело к частым прорывам труб. В городе постоянно появляются новые ямы и "реки" из-за аварий.

Разрывы труб происходят не только в центре города, но и в других районах, таких как Стачки, Коммунистический и Извилистая. Это вызывает недовольство горожан, которые массово жалуются на отсутствие горячей воды.

Власти сообщили, что в работе остаются 40 многоквартирных домов, из них 36 — на бесхозных сетях. Они работают над решением этой проблемы.

Коммунальные аварии начались еще зимой 2024 года. В феврале 2025 года без отопления остались около 350 домов, и люди замерзали в своих квартирах.

Причина аварий — изношенные на 70% подземные трубы. Власти заменяют их и просят горожан проявить терпение. Однако не у всех это получается.

Местная жительница Валентина говорит: «Каждый год нас просят потерпеть. Летом мы без воды, зимой — без отопления. Хочется, чтобы в этот раз все сделали, а то жизнь становится невыносимой».

В ремонте теплотрасс задействованы 23 аварийные бригады. Министр ЖКХ Ростова сообщил, что сейчас идет третий этап планово-предупредительных работ и гидравлических испытаний в центральной части города, который продлится до 17 июля.

Люди в соцсетях делятся лайфхаками жизни без горячей воды. Многие установили водонагреватели или купили специальные насадки на краны. Однако большинство продолжают греть воду в кастрюлях, и некоторые уже смирились с неудобствами.
Фото: нейросеть
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