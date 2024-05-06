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Тысячи жителей Ростова на сутки остались без горячей воды из-за аварий

Тысячи жителей Ростова на сутки остались без горячей воды из-за аварий
В Ростове-на-Дону тысячи людей остались без горячей воды вечером 6 мая. Причиной этого стали две аварии на теплосетях в Кировском и Советском районах.

В общей сложности от коммуникации оказались отрезанными 54 многоквартирных дома. Теперь ростовчанам придется подогревать воду, чтобы искупаться.

Сотрудники «Ростовских тепловых сетей» приступили к ремонту коммунальных объектов. По информации министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, работы планируют закончить 7 мая примерно после 20:00.

Напомним, что с 13 мая на Западном и в центре Ростова запланировано отключение воды на месяц.
Фото: Ростов.ру
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