Тысячи жителей Ростова на сутки остались без горячей воды из-за аварий

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону тысячи людей остались без горячей воды вечером 6 мая. Причиной этого стали две аварии на теплосетях в Кировском и Советском районах.В общей сложности от коммуникации оказались отрезанными 54 многоквартирных дома. Теперь ростовчанам придется подогревать воду, чтобы искупаться.Сотрудники «Ростовских тепловых сетей» приступили к ремонту коммунальных объектов. По информации министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, работы планируют закончить 7 мая примерно после 20:00.Напомним, что с 13 мая на Западном и в центре Ростова запланировано отключение воды на месяц.