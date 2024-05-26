Тысячи ростовчан приняли участие в велопараде 26 мая

Фото: соцсети (тг Вкурсе Ростов).

В Ростове 26 мая проходит велопарад. В мероприятии приняли участие около семи тысяч человек.Любители двухколесного транспорта стартовали с Театральной площади рано утром. Оттуда они направились по Большой Садовой к Темерницкому мосту и через Магистральную улицу выехали к улице Левобережной. Затем развернулись в обратном направлении. Велосипедисты возвращаются к Театральной площади по Ворошиловскому мосту и улице Большой Садовой.Общая длина дистанции составляет 17 километров. Средняя скорость движения колонны — не более 15 километров в час. Велопарад не относится к разновидностям гонок, поэтому объезжать друг друга и разгоняться участникам запрещено.Велопробег проводят в донской столице в седьмой раз. На время проведения мероприятия (с 6:00 до 14:00) центральные улицы поэтапно перекрывают для машин, чтобы не мешать двухколесному транспорту.