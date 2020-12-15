Сотни домов в Ростове останутся без света в конце недели

В конце рабочей недели тысячи ростовчан останутся без света. Причина временных неудобств - проведение работ для исключения аварийных работ на оборудовании.В пятницу, 18 декабря, обесточат дома, расположенные по адресам: Варфоломеева, 213, 215 и 217; Венеры, 34, 46/1, 46/2; Дивный, 1, 2, 3, 4; Достоевского, 1-9, 2-12; Скачкова, 25-49; Писательская, 2-8, 1-5; Республиканская, 140-144. Лампочки погаснут и в домах № 61 и № 67 в переулке Соборном, № 72А - на проспекте Буденновском и №№ 2-16, №№ 7-9 - на спуске Веселом. Свет отключат с 9 до 17 часов.В это же время без электричества будут ростовчане, проживающие на улице Закруткина, 3-5/7 и площади Свободы, 4, 8/1 и 12. С 9 до 16 часов обесточат дома №№ 92-96 и 68-86 на улице Большой Садовой, №№ 66, 79/2А - на 20 лет Октября, №№ 73, 78, 106 - на Шаумяна, №№ 58/62, 60, 63/64 - на Конституционной, №№ 21/1, 21/62, 23А - на Грисенко, № 1/79А - на Брестской, а также № 43/85 - на проспекте Ворошиловском,С 10 до 12 часов лампочки погаснут на улице Еременко, 50, 52, 54, 54/2 и 56.