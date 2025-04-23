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Труп нашли в припаркованном авто в Ростове

Труп нашли в припаркованном авто в Ростове
В Ростове 23 апреля в припаркованной машине нашли тело. Об этом сообщили в социальных сетях горожане.

Труп обнаружили на пересечении улиц Берберовской и Вересаева. По словам очевидцев, водитель фургона сбежал с места происшествия.

Экстренные службы прибыли на место.
Фото: Тютина
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