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В Шахтах после пожара в квартире обнаружили труп пенсионера

В Шахтах после пожара в квартире обнаружили труп пенсионера
Тело мужчины обнаружили в Шахтах после пожара. Происшествие случилось на улице Багратиона 2 декабря. Сообщение о возгорании в доме № 8 поступило около полудня.

От МЧС к тушению привлекались девять человек и три единицы техники. К моменту их прибытия в квартире горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

Как передаёт DonDay Шахты, во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался 84-летний хозяин квартиры.

Предварительной причиной пожара эксперты назвали неосторожное обращение с огнём во время курения. Соседи погибшего рассказали, что он жил один и вёл спокойный образ жизни.

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