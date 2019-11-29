В Шахтах после пожара в квартире обнаружили труп пенсионера



Тело мужчины обнаружили в Шахтах после пожара. Происшествие случилось на улице Багратиона 2 декабря. Сообщение о возгорании в доме № 8 поступило около полудня.



От МЧС к тушению привлекались девять человек и три единицы техники. К моменту их прибытия в квартире горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила десять квадратных метров.



Как передаёт DonDay Шахты, во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался 84-летний хозяин квартиры.



Предварительной причиной пожара эксперты назвали неосторожное обращение с огнём во время курения. Соседи погибшего рассказали, что он жил один и вёл спокойный образ жизни.

