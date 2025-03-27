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Третий глава муниципалитета Ростовской области ушел в отставку

Третий глава муниципалитета Ростовской области ушел в отставку
В Ростовской области глава администрации Веселовского района покинул пост. Роман Криворотов ушел в отставку 27 марта.

Свою карьеру Роман Криворотов начал в ОАО «Веселовский элеватор». С 2005 года он работал руководителем различных коммерческих предприятий. На муниципальную службу пришел в 2016-м. Спустя четыре года чиновник возглавил администрацию Веселовского района.

Это увольнение главы района в регионе стало третьим за последнюю неделю. Ранее полномочия сложили глава администрации Азовского района Александр Палатный и глава Зерноградского района Василий Панасенко.
Фото: Администрация Веселовского района
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