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Глава Песчанокопского района Александр Зубов ушел с поста

Глава Песчанокопского района Александр Зубов ушел с поста
Глава Песчанокопского района Ростовской области Александр Зубов ушел с поста. Отставку чиновника приняли на внеочередном собрании депутатов 2 февраля.

Зубов решил уволиться по своей воле раньше окончания срока полномочий. С чем связана скоропалительная отставка главы района, неизвестно. До назначения нового главы исполняющим обязанности будет заместитель главы администрации района по социальным вопросам Игорь Апольский.

Александр Зубов родился и вырос в Песчанокопском районе. До работы в органах местного самоуправления он трудился на различных сельхозпредприятиях. С 2010 года был бессменным главой администрации Песчанокопского района.

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