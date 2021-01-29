Глава Песчанокопского района Александр Зубов ушел с поста

Глава Песчанокопского района Ростовской области Александр Зубов ушел с поста. Отставку чиновника приняли на внеочередном собрании депутатов 2 февраля.Зубов решил уволиться по своей воле раньше окончания срока полномочий. С чем связана скоропалительная отставка главы района, неизвестно. До назначения нового главы исполняющим обязанности будет заместитель главы администрации района по социальным вопросам Игорь Апольский.Александр Зубов родился и вырос в Песчанокопском районе. До работы в органах местного самоуправления он трудился на различных сельхозпредприятиях. С 2010 года был бессменным главой администрации Песчанокопского района.