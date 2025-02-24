В марте Ростовскую область накроют магнитные бури

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В Ростовской области в марте ожидается три волны магнитных бурь. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Первая волна геомагнитных возмущений ожидается в период с 27 февраля по 2 марта. Вторая волна прогнозируется с 10 по 12 марта. Третья и последняя волна ожидается в период с 14 по 15 марта.По прогнозам, интенсивность магнитных бурь не превысит одного балла. Это означает, что большинство людей не почувствует изменений в своём состоянии. Однако люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, могут испытывать недомогание и повышенную утомляемость.