Волна магнитных бурь накроет Ростовскую область уже вечером 19 марта

Фото: скрин с сайта Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Жителей Ростовской области в ближайшие сутки ожидает период повышенной геомагнитной активности. По прогнозам специалистов из Лаборатории солнечной астрономии, мощные магнитные бури начнутся уже вечером 19 марта и продлятся как минимум до конца пятницы, 21 марта.Первая стадия геомагнитного шторма накроет регион в вечерние часы 19 марта. Буря средней интенсивности продлится ориентировочно до 9 утра 20 марта. Далее, с полудня 20 марта, ожидается некоторое ослабление геомагнитных возмущений.Однако уже в субботу, 21 марта, прогнозируется новая, более затяжная волна. С 6:00 утра уровень геомагнитных возмущений может достигнуть отметки G-2. Спад бури ожидается лишь после 18:00 часов вечера.В эти дни даже здоровые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Специалисты напоминают, что колебания магнитного поля Земли способны оказывать влияние на организм каждого человека, однако наиболее остро реагируют люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.