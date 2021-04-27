Треть инфицированных COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области выявили еще 229 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них (75 человек, или 33%) - жители донской столицы.Диагноз подтвердился у восьми человек в Каменске-Шахтинском. По семь человек заразились в Таганроге, Новочеркасске, Азове и Кашарском районе. В Аксайском, Сальском районах и городе Шахты - по шесть. Пациентами с коронавирусом стали по пять жителей Багаевского, Каменского, Зерноградского, Семикаракорского, Неклиновского районов и Новошахтинска. В Азовском, Красносулинском, Цимлянском, Кагальницком, Пролетарском, Тарасовском, Пролетарском, Кагальницком районах, а также Донецке и Гуково заболели по четыре человека.В Дубовском, Мартыновском, Константиновском, Мясниковском, Миллеровском и Батайске инфицированы по три дончанина. Инфекцию обнаружили у жителей Тацинского, Белокалитвинского, Орловского, Веселовского, Песчанокопского, Целинского районов. Там, как в Волгодонске и районе, зафиксировали по два случая инфицирования. В Морозовском, Усть-Донецком, Ремонтненском, Верхнедонском - по одному зараженному.За период пандемии COVID-19 подхватил 87 731 человек. Из них 4 043 не смогли побороть вирус. По информации областного правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.