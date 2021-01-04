Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки коронавирус выявили в 43 муниципалитетах Ростовской области

За сутки коронавирус выявили в 43 муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области выявили еще 390 случаев инфицирования COVID-19 в 43 городах и районах. Большинство новых заболевших - жители донской столицы (156 человек).

В Батайске заразились 14 человек, в Шахтах - 11, а в Новошахтинске и Таганроге - 10. В Азовском районе диагноз подтвердился у девяти человек, а в Волгодонске, Миллеровском и Куйбышевском районах заболели по восемь человек. Пациентами с коронавирусом стали по семь жителей Красносулинского, Сальского, Зерноградского, Зимовниковского и Песчанокопского районов. В Белокалитвинском, Орловском и Тарасовском - по шесть инфицированных. Столько же человек заразились на территории Веселовского и Мясниковского районов.

В Донецке, Гуково, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, а также в Родионово-Несветайском, Октябрьском, Аксайском районах зафиксировали по пять случаев заболевания COVID-19. Опасный вирус не обошел стороной и Верхнедонской, Егорлыкский, Багаевский, Пролетарский, Неклиновский, Шолоховский и Целинской районы. В этих муниципалитетах инфекцию подхватили по четыре человека.

По три зараженных специалисты выявили в Кагальницком, Каменском, Волгодонском, Матвеево-Курганском, Кашарском, Обливском, Морозовском районах и городе Азове. Меньше всего инфицированных оказалось в Чертковском и Ремонтненском районах - по два заболевших.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 55 955 жителей Ростовской области. Из них 2 216 пациентов врачам не удалось спасти.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.