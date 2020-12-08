Ростов лидирует по количеству новых инфицированных коронавирусом

В донской столице выявили наибольшее количество пациентов с коронавирусом среди муниципалитетов региона. В процентном соотношении среди новых заболевших ростовчане составляют 37% от пациентов области.По состоянию на 10 декабря диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 378 человек. Из них 140 - жители Ростова-на-Дону. Второе место делят Миллеровский и Зерноградский районы - там зарегистрировано по 15 случаев инфицирования. В Новочеркасске и Волгодонске COVID-19 подхватили по 14 жителей, а в Каменске-Шахтинском - 12. Врачи выявили вирус у 11 батайчан. Столько же человек заразились в Гуково.В Сальском и Азовском районах коронавирусом заболели по 10 жителей, а в Шахтах, Новошахтинске и Шолоховском районе - по девять. В Таганроге диагноз подтвердился у восьми человек. Также заразились по семь дончан, проживающих на территории Белокалитвинского, Неклиновского и Морозовского районов. В Аксайском, Каменском районах и городе Зверево - по пять.Как сообщили в региональном правительстве, в Песчанокопском, Красносулинском, Заветинском и Мясниковском районах инфицированы по четыре человека. В Азове, Октябрьском, Семикаракорском, Цимлянском, Кагальницком районах COVID-19 подхватили по три жителя. По два пациента с коронавирусом добавились в Обливском, Дубовском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Тарасовском районах, столько же - в Заветинском и Милютинском.По одному заболели жители Тацинского, Родионово-Несветайского, Багаевского, Веселовского, Константиновского, Волгодонского, Куйбышевского, Чертковского, Кашарского и Усть-Донецкого районов.Всего за период пандемии в Ростовской области зафиксировали 43 535 случаев заражения опасным вирусом.