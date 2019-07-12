Тренер ФК «Ростов» снова раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»



Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин снова раскритиковал Российскую Премьер-Лигу за позднее начало матчей. Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба.



Известно, что игру между «Ростовом» и «Оренбургом» посетили около 14,5 тысячи зрителей. Карпин утверждает, что на игру могло прийти гораздо больше людей. Однако этого не случилось из-за неудобного расписания.



– Мы просили о переносе матча на более раннее время. В более удобное время могло быть 25-30 тысяч, – высказался тренер «желто-синих».



По его словам, в РПЛ говорят, что нужно увеличивать посещаемость и доходы футбольных клубов. Однако пока Премьер-Лига ставит игры «по ночам». Так, встреча с «Оренбургом» началась в 21:30. В такое же время 20 июля состоится следующая игра со «Спартаком».



Напомним, впервые Валерий Карпин резко высказался по поводу расписания РПЛ еще до начала сезона. По его словам, почти все будущие матчи будут начинаться в 21:30. Такое время может показаться неудобным для многих болельщиков.