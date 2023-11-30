Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Торговцы едут к рынку «Темерник» в надежде спасти товар

Торговцы едут к рынку «Темерник» в надежде спасти товар
Десятки владельцев торговых точек едут к рынку «Темерник» на такси и фургонах, чтобы спасти свой товар. Образовывается пробка из машин.

Рынок «Темерник» горит уже больше двух часов на площади порядка двух тысяч квадратных метров. Торговые ряды охватил огонь. Когда владельцы узнали о пожаре, они направились на своих автомобилях, такси и фургонах спасать товар. Из-за большого количества машин в районе рынка возник затор.

Полиция дежурит на подъезде к рынку. Машины разворачивают, им не позволяют проехать к месту пожара.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.