Торговцы едут к рынку «Темерник» в надежде спасти товар

Фото: Ростов ру

Десятки владельцев торговых точек едут к рынку «Темерник» на такси и фургонах, чтобы спасти свой товар. Образовывается пробка из машин.Рынок «Темерник» горит уже больше двух часов на площади порядка двух тысяч квадратных метров. Торговые ряды охватил огонь. Когда владельцы узнали о пожаре, они направились на своих автомобилях, такси и фургонах спасать товар. Из-за большого количества машин в районе рынка возник затор.Полиция дежурит на подъезде к рынку. Машины разворачивают, им не позволяют проехать к месту пожара.