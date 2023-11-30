Торговцы пытаются спасти уцелевший при пожаре на рынке «Темерник» товар

Фото/ видео: социальные сети/ МЧС

Торговцы спасают уцелевший при пожаре на рынке «Темерник» товар. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях 30 ноября.Торговые ряды загорелись на улице Миронова около 20:30. За пару минут пламя распространилось на площади 1 000 квадратных метров. Люди увидели клубы дыма и вызвали на место спасателей. Пожару присвоили третий ранг сложности.Владельцы торговых рядов начали экстренно собирать все уцелевшие товары. Вероятно, после ЧП они потеряют огромную прибыль. На кадрах видно, что отчаянные торговцы лезут прямо в горящие павильоны, срывают одежду и другие вещи. А в это время сотрудники МЧС пытаются потушить огонь.Последний раз крупный пожар случился в октябре 2017 года. «Темерник» полыхал на площади 6 тысяч квадратных метров. Для тушения огня у пожарных ушли почти сутки - 20 часов. Пламя уничтожило сотни ларьков, десятки торговцев остались без работы. Убытки составили миллионы рублей.Второй проблемой стало мародерство. Пока спасатели пытались потушить пламя, а торговцы спасали товар, зеваки растащили уцелевшие вещи. Причиной крупного пожара стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом.