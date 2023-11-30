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В Ростове прокуратура начала проверку по факту пожара на «Темернике»

В Ростове прокуратура начала проверку по факту пожара на «Темернике»
По факту пожара на рынке «Темерник» в Ростове прокуратура организовала проверку. Происшествие случилось вечером 30 ноября.

Огонь в торговых павильонах на улице Миронова, 12/5 вспыхнул 30 ноября примерно в 20:30. За час он охватил около 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. Пламя тушат более сотни спасателей на 97 спецмашинах.

Десятки владельцев торговых точек добирались до рынка на такси и фургонах в надежде спасти хоть что-то. Из-за этого на подходе к «Темернику» даже образовался небольшой затор из машин.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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