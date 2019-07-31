ТИК Октябрьского района Ростова отказал в регистрации четырём кандидатам в депутаты Гордумы



В Ростове 2 августа прошло заседание Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района. По его итогам четырём кандидатам в депутаты ростовской гордумы шестого созыва по 14 округу было отказано в регистрации. Среди них активистка «Гражданской инициативы», находящаяся под домашним арестом, Анастасия Шевченко.



Трое претендентов не прошли проверку подписей, необходимых для выдвижения кандидата. По этой же причине ТИК отказался регистрировать Шевченко. Рабочая группа проверила 71 из 155 представленных штабом оппозиционерки подписей. Из 23 были признаны недействительными. Учитывая, что для регистрации необходима 141 подпись, в регистрации Анастасии Шевченко отказали.

По решению проверяющей группы, подписи за самовыдвиженку забраковали из-за неточностей в фамилиях, адресах, номерах паспортов избирателей.

- 25 июля во время проверки через государственную автоматизированную систему «Выборы» члены рабочей группы отметили 20 подписей, которые им показались подозрительными, – рассказала представитель Анастасии Шевченко Дарья Кулакова. – Затем комиссия согласилась восстановить пять из них: две из-за ошибки системы, которую мы смогли доказать, и три из-за незначительных ошибок, таких как замена «е» на «ё» в имени избирателя. 31 июля мы, по просьбе председателя ТИК 14 округа Чекуровой и секретаря МИК Войцеховской, привели несколько избирателей с паспортами, чтобы подтвердить подписи, в которых были обнаружены ошибки. Но их не согласились выслушать.



При этом председатель ТИК Октябрьского района Наталья Черкунова пояснила, что комиссия не уполномочена встречаться с теми, кто хочет доказать подлинность своей подписи.

- У нас нет оснований для приёма избирателей лично. Мы не сомневаемся, что люди действительно ставили свои подписи, - добавила Черкунова. - Но если по форме они не соответствуют закону, мы не можем их засчитать.



Ещё восемь подписей за Шевченко забраковал почерковед. Эксперт пришёл к выводу, что избиратели поставили их не собственноручно. Именно этих подписей, по словам доверенного лица Шевченко, не хватило для регистрации её как кандидата.



Накануне, предвидя такой итог, Анастасия Шевченко обратилась к председателю Избиркома России Элле Памфиловой с просьбой вмешаться в ситуацию.



Добавим, что комиссия забраковала подписи не только избирателей Шевченко. У самовыдвиженца Артема Зебницкого и члена «Партии Роста» Оксаны Богдановой недействительными признали около трети подписей. Основная часть из них – по итогам почерковедческой экспертизы.



В результате в итоговый бюллетень из самовыдвиженцев попала только Лариса Зубарева. Кроме трёх кандидатов, не прошедших проверку подписей, двое сами сняли свои кандидатуры, один не предоставил необходимых документов в избирком.