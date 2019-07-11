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Ростовскую активистку Анастасию Шевченко выдвинули кандидатом в депутаты гордумы

Ростовскую активистку Анастасию Шевченко выдвинули кандидатом в депутаты гордумы
Активистка из Ростова Анастасия Шевченко пойдет на выборы в городскую думу Ростова-на-Дону. Об этом 13 июля сообщил изданию собственный источник.

Территориальная центральная избирательная комиссия приняла документы Шевченко, зарегистрировав ее в качестве кандидата в депутаты в городскую думу. Активистка пойдет в списках как самовыдвиженец.

Как известно, Шевченко была задержана в январе 2019 года по подозрению в участии в организации нежелательной на территории России. Уже полгода она находится под домашним арестом, пока идет следствие.

Шевченко грозит штраф или тюремный срок до шести лет.

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