Ростовская активистка Шевченко обратилась к главе ЦИК из-за отказа в регистрации её кандидатом в гордуму



Анастасия Шевченко, находящаяся под домашним арестом, обратилась к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой.



По словам активистки «Гражданской инициативы», ростовский избирком забраковал собранные за неё подписи. Шевченко, кандидат по 14-му округу (Октябрьский район), считает, что комиссия отнеслась к ней предвзято. Она просит Памфилову вмешаться в ситуацию.



Сторонники кандидата собрали необходимое число подписей, но часть из них ТИК признал недействительными. Несколько подписей не засчитали из-за помарки, а большую часть – по итогам проверки графологов. Специалисты посчитали, что даты в подписных листах и подписи избирателей сделаны разными людьми. Ещё несколько подписей, по мнению экспертов, выполнены одной рукой.

«Мы привели на рабочую группу людей, чьи подписи и данные этот специалист объявил подделкой. После того, как первый из пришедших подтвердил, что подпись и прочие данные были записаны им собственноручно, его подпись признали действительной, а вот остальных пришедших, от греха подальше, просто не стали слушать», - написала Анастасия Шевченко в своём письме к Памфиловой.



Таким образом, за вычетом забракованных подписей, Шевченко не добрала необходимое для регистрации кандидата количество подписных листов. Всего нужно было собрать 141 подпись.



Отказ в регистрации Шевченко в ростовской территориальной избирательной комиссии пока не комментируют.

- На данный момент решение комиссией по допуску кандидата в кандидаты Шевченко еще не принято, - сообщили в ТИКе. - Рабочая группа прошла, но пока мы не можем комментировать неутвержденные цифры.



Решение о допуске активистки к выборам комиссия вынесет на заседании 2 августа в 16 часов.



Напомним, что Анастасия Шевченко стала первой в России обвиняемой по статье «Деятельность нежелательных организаций». С 23 января 2019 года она находится под домашним арестом. На последнем заседании Ленинский районный суд Ростова продлил ограничение передвижения Шевченко до 20 августа.