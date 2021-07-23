Территория храма Сурб-Хач в Ростове превратилась в поле, заросшее амброзией

Ростовчане снова столкнулись с массовым засильем амброзии. На этот раз опасный аллерген просят скосить жители Ворошиловского района. Заявка об этом была опубликована на сайте городских инициатив.Амброзия заполонила берег реки Темерник и разрослась вокруг храма Сурб-Хач. Для жителей улицы Южной и 1-го Индивидуального переулка такое соседство оказалось малоприятным. На фото, опубликованном в подтверждение слов горожан, виден весь масштаб трагедии. Амброзия там в человеческий рост, а это значит, что сорняк не косили как минимум несколько месяцев.Амброзия - очень опасный аллерген. Возле храма ежедневно гуляют сотни ростовчан, многие с детьми. Прогулки по амброзийным зарослям могут стать для них опасными из-за наличия клещей.Стоит отметить, что храм Сурб-Хач является памятником архитектуры 18-го века, куда приходят прихожане на молитвы. Ростовчане удивляются, неужели так трудно навести порядок возле священного места?