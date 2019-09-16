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Компания «Судоремонт» требует взыскать с «Донречфлота» 9,5 млн рублей

Компания «Судоремонт» требует взыскать с «Донречфлота» 9,5 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области рассматривает несколько исков в отношении ОАО «Донречфлот». Компания «Судоремонт» требует взыскать с акционерного общества в общей сложности более 9,5 миллиона рублей, включая неустойки.

Суд принял в производство три иска на разные суммы. Заседания по первым двум назначены на 14 октября, по третьему — на 21 октября. В документах на сайте арбитражного суда не указано, за что именно «Судоремонт» требует взыскать столь внушительную сумму. Контактов этой компании не удалось найти в открытом доступе, в ОАО «Донречфлот» не смогли дать комментарий по этому поводу.

Судя по всему, судоходная компания задолжала деньги за ремонт своего транспорта.

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