Тела погибших в теракте матери и сына из Ростовской области отдадут родственникам только через месяц

Фото: DonDay.

Тела двух жителей Ростовской области, которые погибли в теракте в «Крокус Сити Холле», отдадут родственникам только через месяц. Об этом сообщил портал Donday.ru со ссылкой на дочь Виктории, Ангелину.- Были с Василисой в морге, сдавали ДНК для поиска Васи, - рассказала девушка. - Документов по маме и Теме нет. Все станет известно и забирать тела можно будет примерно через 4 недели.Пропавшие после теракта в «Крокусе» Виктория и ее сын из Ростовской области найдены погибшими спустя четыре дня после теракта - 26 марта. О судьбе мужа Виктории до сих пор ничего не известно.Напомним, 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле» были как минимум четверо жителей Ростовской области. Это Виктория Ченгаева с 12-летним сыном, одна жительница Волгодонска и еще одна жительница Матвеева Кургана - Елена Серегина. Только Елена Серегина смогла выбраться из кровавого побоища. Дончанка получила два огнестрельных ранения и сейчас находится в больнице.