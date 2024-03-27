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Тела погибших в теракте матери и сына из Ростовской области отдадут родственникам только через месяц

Тела погибших в теракте матери и сына из Ростовской области отдадут родственникам только через месяц
Тела двух жителей Ростовской области, которые погибли в теракте в «Крокус Сити Холле», отдадут родственникам только через месяц. Об этом сообщил портал Donday.ru со ссылкой на дочь Виктории, Ангелину.

- Были с Василисой в морге, сдавали ДНК для поиска Васи, - рассказала девушка. - Документов по маме и Теме нет. Все станет известно и забирать тела можно будет примерно через 4 недели.

Пропавшие после теракта в «Крокусе» Виктория и ее сын из Ростовской области найдены погибшими спустя четыре дня после теракта - 26 марта. О судьбе мужа Виктории до сих пор ничего не известно.

Напомним, 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле» были как минимум четверо жителей Ростовской области. Это Виктория Ченгаева с 12-летним сыном, одна жительница Волгодонска и еще одна жительница Матвеева Кургана - Елена Серегина. Только Елена Серегина смогла выбраться из кровавого побоища. Дончанка получила два огнестрельных ранения и сейчас находится в больнице.
Фото: DonDay.
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