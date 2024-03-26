Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Две сестры из Ростовской области погибли в теракте в «Крокус Сити Холле»

Две сестры из Ростовской области погибли в теракте в «Крокус Сити Холле»
Две сестры из Ростовской области погибли в теракте в «Крокус Сити Холле». Анна и Татьяна Макарские оказались в списке погибших, который был опубликован МЧС вечером 26 марта, об этом сообщил портал Donday.ru.

Анна проживала в подмосковном городе Щелково. К ней в гости приехала сестра Татьяна из Волгодонска. Они решили пойти на концерт рок-группы «Пикник» 22 марта. В день выступления на концертной площадке началась стрельба. Сестры были в тот момент в «Крокусе». Одна из сестер успела созвониться родными. По их словам, она тяжело дышала, говорила, что тяжело ранена, и прощалась.

Напомним, 22 марта как минимум четверо жителей Ростовской области были в «Крокус Сити Холле». Известно, что в живых осталась только жительница Матвеева Кургана Елена Серегина.
Фото: Donday.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.