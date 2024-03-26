Фото: Donday.

Две сестры из Ростовской области погибли в теракте в «Крокус Сити Холле». Анна и Татьяна Макарские оказались в списке погибших, который был опубликован МЧС вечером 26 марта, об этом сообщил портал Donday.ru.Анна проживала в подмосковном городе Щелково. К ней в гости приехала сестра Татьяна из Волгодонска. Они решили пойти на концерт рок-группы «Пикник» 22 марта. В день выступления на концертной площадке началась стрельба. Сестры были в тот момент в «Крокусе». Одна из сестер успела созвониться родными. По их словам, она тяжело дышала, говорила, что тяжело ранена, и прощалась.Напомним, 22 марта как минимум четверо жителей Ростовской области были в «Крокус Сити Холле». Известно, что в живых осталась только жительница Матвеева Кургана Елена Серегина.