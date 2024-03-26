Пропавшие мать и сын из Ростовской области после теракта в «Крокус Сити Холле» найдены погибшими

Фото: Donday.

Пропавшие после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье мать и сын из Ростовской области найдены погибшими. С 22 марта о судьбе Виктории Ч., ее 12-летнего сына и мужа ничего не было известно. О том, что женщина и мальчик погибли, сообщил портал Donday.ru со ссылкой на Ангелину, дочь Виктории.- Мама и Артемий погибли. Васю еще не нашли, - сообщила девушка.Убиты они или погибли во время пожара, пока не известно.Кроме того, имена Виктории и ее сына появились в официальном списке МЧС погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».Напомним, 22 марта на концертной площадке в Подмосковье оказались как минимум четверо жителей Ростовской области. Это Виктория Ч. с сыном, одна жительница Волгодонска и еще одна жительница Матвеева Кургана - Елена Серегина. Известно, что Елена Серегина получила два огнестрельных ранения и находится в больнице.