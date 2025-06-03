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Татьяна Котова залезла в торт в полуобнаженном виде

Татьяна Котова залезла в торт в полуобнаженном виде
Ростовчанка Татьяна Котова разделась догола и залезла в огромный торт. Новые снимки появились в соцсетях 3 июня.

Модель разместила откровенные фото. Она залезла в гигантский торт. Вместо одежды интимные места прикрывают цветы. Котова игриво позирует на камеру.

- Когда собралась в гости, и попросили взять что-то сладенькое к чаю, - пишет модель.

В комментариях пользователи оставили массу комплиментов девушке. Они подчеркнули, что она выглядит отлично.

Татьяна получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. Сейчас занимается развитием своего микроблога.
Фото: СоцСети
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