Татьяна Котова залезла в торт в полуобнаженном виде

Фото: СоцСети

Ростовчанка Татьяна Котова разделась догола и залезла в огромный торт. Новые снимки появились в соцсетях 3 июня.Модель разместила откровенные фото. Она залезла в гигантский торт. Вместо одежды интимные места прикрывают цветы. Котова игриво позирует на камеру.- Когда собралась в гости, и попросили взять что-то сладенькое к чаю, - пишет модель.В комментариях пользователи оставили массу комплиментов девушке. Они подчеркнули, что она выглядит отлично.Татьяна получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. Сейчас занимается развитием своего микроблога.