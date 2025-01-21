Татьяна Котова опубликовала дерзкие фото в чулках

Фото: СоцСети

Ростовчанка Татьяна Котова разместила дерзкие фото в чулках. Новые снимки она опубликовала 21 января в соцсетях.В кадре Котова практически без одежды. Она надела только кружевное белье, рубашку, галстук и чулки. Модель смотрит прямо в камеру и позирует.Подписчики в комментариях восхитились сексуальным образом. Фанаты оставили сотни комплиментов под фото.Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Она обрела известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. В 2011 году Котова дебютировала как актриса — снялась в мелодраме «А счастье где-то рядом» с Игорем Верником и Ириной Лачиной в главных ролях. В настоящее время занимается развитием своего микроблога.