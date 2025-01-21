Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Татьяна Котова опубликовала дерзкие фото в чулках

Татьяна Котова опубликовала дерзкие фото в чулках
Ростовчанка Татьяна Котова разместила дерзкие фото в чулках. Новые снимки она опубликовала 21 января в соцсетях.

В кадре Котова практически без одежды. Она надела только кружевное белье, рубашку, галстук и чулки. Модель смотрит прямо в камеру и позирует.

Подписчики в комментариях восхитились сексуальным образом. Фанаты оставили сотни комплиментов под фото.

Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Она обрела известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. В 2011 году Котова дебютировала как актриса — снялась в мелодраме «А счастье где-то рядом» с Игорем Верником и Ириной Лачиной в главных ролях. В настоящее время занимается развитием своего микроблога.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.