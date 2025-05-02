Татьяна Котова похвасталась фото в пышной юбке с вырезом

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Татьяна Котова похвасталась новым образом. Снимки она опубликовала в соцсетях.Девушка решила примерить необычный наряд: на ней пышная летящая юбка с вырезом. Верх красиво дополняет голубой топ на замке.Подписчики Котовой буквально завалили ее комплиментами. Нередко они замечают ее эксперименты со стилем и оставляют восторженные комментарии.Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. В 2011 году Котова дебютировала как актриса — снялась в мелодраме «А счастье где-то рядом» с Игорем Верником и Ириной Лачиной в главных ролях. Сейчас занимается развитием своего микроблога.