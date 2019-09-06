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Тата Карапетян не даёт возлюбленному ростовчанки Лопырёвой забыть о совместных детях

Тата Карапетян не даёт возлюбленному ростовчанки Лопырёвой забыть о совместных детях
Пользователи Сети спустя много месяцев продолжают обсуждать любовный треугольник ростовчанки Виктории Лопырёвой, Игоря Булатова и Таты Карапетян. К счастью, волна негативных высказываний в адрес Лопырёвой, которая увела мужчину из семьи, наконец, стихла. Однако общественность не перестаёт волновать личная жизнь Таты, которая осталась одна с двумя детьми.

До расставания с Игорем девушка была не самым активным пользователем социальных сетей. Сейчас же она всё чаще стала выкладывать снимки с отдыха, в числе которых — фотографии её дочки и сына. Фолловеры считают, что таким образом Карапетян напоминает Булатову, что у него есть ещё два ребёнка, помимо малыша, которого ему родила Лопырёва.

При этом, по информации некоторых СМИ, Тата запрещает Игорю видеться с детьми. Чтобы добиться встречи, бизнесмену пришлось обратиться в суд. Хотя сама Карапетян уверяет, что мужчина за всё время отношений с Викторией ни разу не проведал дочь и сына.

Что думает о сложившейся ситуации Лопырёва, неизвестно. Когда о её отношениях с Булатовым стало известно, она говорила, что отговаривала его бросать Тату. Однако у пары всё-таки завязались серьёзные отношения, и они стали вместе жить. Вскоре, в феврале 2019 года, у них родился сын Марк-Лионель.

Тем временем дети Таты Карапетян продолжают расти без отца.

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