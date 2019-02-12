Бывшая жена никак не забудет Игоря Булатова, который бросил её ради ростовчанки Лопырёвой



Поклонники считают, что Тата Карапетян не может забыть экс-супруга Игоря Булатова. Несмотря на то, что бизнесмен уже давно развёлся с ней и вступил в отношения с Викторией Лопырёвой, подписчики не перестают обсуждать их любовный треугольник.



В браке Булатов и Карапетян родили двух дочек и сына. Когда их малыш был ещё грудничком, Тата, дочь миллиардера, подала на развод. Спустя какое-то время стало известно об отношениях её экс-супруга и телеведущей из Ростова Викторией Лопырёвой. Судя по всему, девушка узнала об измене мужа и решила прекратить их отношения.



Лопырёва рассказывала, что не раз просила возлюбленного вернуться к Тате и детям, но тот и слушать не хотел. Булатов утверждал, что с женой у него уже давно нет ничего общего. Бизнесмен начал жизнь с чистой страницы вместе с ростовчанкой. В декабре стало известно о том, что пара ждёт ребёнка.



Вместе они уехали в Майами, где готовились к появлению сына. Малыш родился совсем недавно и уже находится дома вместе со счастливыми мамой и папой.



При этом на страничке Таты Карапетян постоянно появляются томные и ностальгические посты о любви, детях, прошлом и будущем. Подписчики посчитали, что так она выражает свои ещё не остывшие чувства к Булатову. Многие уверены, что ей тяжело, так как она осталась одна с тремя детьми, тогда как на каждом углу люди обсуждают рождение первенца Виктории Лопырёвой.