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Бывшая жена никак не забудет Игоря Булатова, который бросил её ради ростовчанки Лопырёвой

Бывшая жена никак не забудет Игоря Булатова, который бросил её ради ростовчанки Лопырёвой
Поклонники считают, что Тата Карапетян не может забыть экс-супруга Игоря Булатова. Несмотря на то, что бизнесмен уже давно развёлся с ней и вступил в отношения с Викторией Лопырёвой, подписчики не перестают обсуждать их любовный треугольник.

В браке Булатов и Карапетян родили двух дочек и сына. Когда их малыш был ещё грудничком, Тата, дочь миллиардера, подала на развод. Спустя какое-то время стало известно об отношениях её экс-супруга и телеведущей из Ростова Викторией Лопырёвой. Судя по всему, девушка узнала об измене мужа и решила прекратить их отношения.

Лопырёва рассказывала, что не раз просила возлюбленного вернуться к Тате и детям, но тот и слушать не хотел. Булатов утверждал, что с женой у него уже давно нет ничего общего. Бизнесмен начал жизнь с чистой страницы вместе с ростовчанкой. В декабре стало известно о том, что пара ждёт ребёнка.

Вместе они уехали в Майами, где готовились к появлению сына. Малыш родился совсем недавно и уже находится дома вместе со счастливыми мамой и папой.

При этом на страничке Таты Карапетян постоянно появляются томные и ностальгические посты о любви, детях, прошлом и будущем. Подписчики посчитали, что так она выражает свои ещё не остывшие чувства к Булатову. Многие уверены, что ей тяжело, так как она осталась одна с тремя детьми, тогда как на каждом углу люди обсуждают рождение первенца Виктории Лопырёвой.

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