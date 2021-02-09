В Ростовской области сгорел танкер-буксировщик «Степан Разин»

В Азове сгорел танкер-буксировщик «Степан Разин». Происшествие случилось ночью 11 февраля на территории Азовской судоверфи (спуск Молокова, 12).Пришвартованное судно загорелось около трех часов. Пламя охватило два яруса палубы. Когда спасатели приехали на вызов, несколько помещений, включая капитанскую рубку, сгорели дотла. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.Как сообщили азовские спасатели, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание проводки.Танкер-буксировщик использовался для перевозки нефтепродуктов. Он находился на завершающей стадии ремонта, когда произошел пожар. Если судно и можно восстановить, затраты на это составят не одну тысячу рублей.