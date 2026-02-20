В Ростовской области за десятки миллионов рублей продают танкер и сухогруз

Фото: Авито

В начале этого года в Ростовской области появились интересные объявления о продаже сразу двух судов. Это отличная новость для тех, кто ищет водный транспорт для бизнеса или личного пользования.В Ростове-на-Дону продается нефтеналивной танкер с названием "Палфлот-4". Его стоимость - 20 миллионов рублей. Это судно предназначено для перевозки светлых нефтепродуктов, таких как бензин."Палфлот-4" был построен еще в советское время на двух верфях: в России (город Усть-Кут) и в Болгарии. Он имеет длину более 100 метров и может перевозить почти 2,2 тысячи тонн груза. Этот танкер способен работать без дозаправки 15 дней, а экипаж состоит из 13 человек.Еще одно судно, выставленное на продажу, – это сухогруз типа "Волга", построенный в 1993 году. Его недавно отремонтировали, и теперь он находится в отличном состоянии, не требуя никаких вложений. Все важные детали проверены и исправны.Этот сухогруз уже работает и имеет все необходимые документы. На нем нет никаких долгов или ограничений. Он универсален: на нем можно перевозить разные виды грузов – от зерна и угля до упакованных товаров и даже контейнеров. К услугам судна – три трюма общим объемом более 5 000 кубических метров.Судно имеет допуск к плаванию в море, ходит под российским флагом, а порт его приписки – Таганрог. Длина сухогруза – около 117 метров, а грузоподъемность – более 5 000 тонн.Стоимость этого сухогруза продавец не указал, но готов предоставить все документы и показать судно всем желающим.