Таганроженка Воеводина собирается продать свадебное платье от Юдашкина



Таганроженка Оксана Воеводина заявила, что собирается продать платье, в котором выходила замуж за экс-короля Малайзии. Девушка поведала откровенную историю о своём замужестве и разводе. Она рассказала об этом в программе «Док-ток».



Оксана выходила замуж за короля Малайзии Фариса Петра, будучи на первых сроках беременности. Супруг, узнав, что она в положении, стал торопиться со свадьбой, чтобы никто из окружения не заметил живота девушки. Сначала пара тайно расписалась по малазийский законам, для чего Воеводина приняла ислам и вязла мусульманское имя Рихана.



Спустя несколько месяцев, в ноябре 2018 года, супруги провели пышную церемонии в Москве. На торжестве присутствовали чуть ли не первые люди России, половину из которых Оксана ни разу не видела. Для шикарной свадьбы она заказала себе уникальное платье. Нарядом красотки занимался сам Валентин Юдашкин. Одежда полностью вышита вручную. Кутюрье даже лично присутствовал на примерке.



Почти сразу после свадьбы Фарис бросил беременную Оксану. С тех пор она не видела супруга, и родила сына, будучи одной. Малыш появился в мае 2019 года. Воеводина пыталась наладить связь с Фарисом, но безуспешно. В ответ она получала только угрозы. Летом мужчина в одностороннем порядке развёлся с моделью.



Сейчас Оксана пытается добиться от экс-супруга алиментов для сына. Она заявила, что собирается в рамках благотворительной акции продать свадебное платье. За наряд Воеводина хочет получить 2,5 – 3 миллиона рублей. По её словам, вырученные деньги она потратит на помощь детскому дому или какому-то конкретному человеку.