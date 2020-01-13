Таганроженка Воеводина заявила, что не будет скрывать от сына свой развод с экс-королём Малайзии



Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина рассказала, что сын невольно натолкнул её на грустные мысли. Девушка опубликовала в социальных сетях видео, на котором маленький Леон вытащил из коробки семейные фото дончанки. Она рассказала, что снимки лежали на полке под телевизором, и кроха опрокинул её на пол.



Судя по записи, Оксана бережно хранит фото своего бывшего мужа - экс-короля Малайзии Фариса Петра. Более того, снимки мужчины занимают немалую часть её архива.



Восьмимесячный Леон, играясь, смял одно фото отца, но девушка его забрала у ребёнка. Она написала, что этот небольшой инцидент навёл её на грустные мысли.



- Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило... и стало как-то грустно, что однажды придётся рассказать сыну, что случилось между мной и его отцом, - пишет Воеводина. - Я не собираюсь ничего скрывать от Леона и придумывать, что его папа космонавт и улетел на другую планету.



Напомним, Оксана получила скандальную известность после своего замужества с малайзийским монархом. Летом 2018 года пара обручилась по мусульманским обычаям, а в ноябре отметила пышную свадьбу в Москве. Через какое-то время стало известно, что Воеводина выходила замуж, будучи беременной от султана. Позже она рассказала, что сразу после торжества супруг отправил её в Москву, и с тех пор она его не видела. Летом 2019 года, находясь в другом государстве и воспитывая новорождённого сына, она узнала, что Фарис собирается с ней разводиться. На переговоры он не шёл, заявляя, что Оксана родила ребёнка не от него. В июле таганроженка и бывший монарх развелись.



Сейчас дончанка живёт в российской столице и сама воспитывает малыша. Сообщалось, что она испытывала финансовые трудности и даже продала своё обручальное кольцо, чтобы погасить долги за лечение во время беременности.