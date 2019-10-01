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Почти год не видела мужа: таганроженка Воеводина откровенно рассказала о разводе с экс-королём Малайзии

Почти год не видела мужа: таганроженка Воеводина откровенно рассказала о разводе с экс-королём Малайзии
Модель из Таганрога Оксана Воеводина раскрыла всю правду о своих отношения с бывшим королём Малайзии. Девушка дала откровенное интервью, рассказав о том, как жила в последние месяцы.

Как оказалось, она с декабря 2018 года не видела своего мужа и даже не общалась с ним. Оксана сообщила, что пыталась связаться с ним, его родственниками или друзьями, но безуспешно.

Воеводина потеряла связь с супругом практически сразу после свадьбы. В ноябре 2018 года они провели пышное торжество. Как позже выяснилось, к тому моменту девушка уже носила под сердцем первенца. Внешне всё выглядело идеально — муж и жена светились любовью. Они выкладывали совместные фото и на весь мир заявляли, что не стесняются разницы в возрасте и вероисповедании. Практически сразу Оксана приняла ислам, чтобы стать Фарису женой по Малайзиским законам. Окружение монарха осуждало его связь с иностранкой, и он отрёкся от престола.

Сейчас модель призналась, что, по её мнению, он сделал это из политических соображения, а не из-за любви к ней.

В конце 2018 года беременная девушка поехала в Москву и поселилась в доме который для неё купил Фарис. С тех пор супруг ни словом с ней не обмолвился. В мае у девушки родился сын Леон. Буквально через месяц после его появления на свет в Сети поползли слухи о разводе Оксаны с мужем. Девушка говорит, что он оставил её, даже ничего не сообщив. На руках у неё нет официальных документов, но если супруг не хочет знаться ни с тобой, ни с сыном — здесь никакими бумагами не поможешь.

Воеводина добавила, что самостоятельно содержит сына. Она потихоньку возвращается к работе в сфере маркетинга, заботиться о малыше ей помогают члены семьи.

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