Таганроженка Оксана Воеводина отмечает день рождения отца



Отец таганроженки Оксаны Воеводиной Андрей Горбатенко 23 февраля празднует день рождения. Девушка написала трогательное поздравление в своем микроблоге.



Экс-супруга короля Малайзии считает папу главным мужчиной в своей жизни и достойным образцом для маленького сына Леона. Девятимесячный мальчик растет без отца. Отец малыша, бывший король Малайзии Мухаммад Фарис, бросил Оксану на четвертом месяце беременности и отрицает родство Леона.



– Папуль, я тебя поздравляю от всей души, желаю тебе счастья и гармонии, крепкого здоровья, успехов в твоем прекрасном деле и побольше чудесных внуков и внучек! – написала Воеводина.



Теплые слова девушка сопроводила фотографиями с отцом. На снимках она танцует с ним на своей свадьбе.







Андрей Горбатенко – один из лучших травматологов ЮФО. За плечами у мужчины 30-летний опыт работы в медицине. На сегодняшний день он лечит детей в Детской многопрофильной больнице Таганрога и работает доцентом кафедры травматологии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета.