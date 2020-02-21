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Таганроженка Оксана Воеводина отмечает день рождения отца

Таганроженка Оксана Воеводина отмечает день рождения отца
Отец таганроженки Оксаны Воеводиной Андрей Горбатенко 23 февраля празднует день рождения. Девушка написала трогательное поздравление в своем микроблоге.

Экс-супруга короля Малайзии считает папу главным мужчиной в своей жизни и достойным образцом для маленького сына Леона. Девятимесячный мальчик растет без отца. Отец малыша, бывший король Малайзии Мухаммад Фарис, бросил Оксану на четвертом месяце беременности и отрицает родство Леона.

– Папуль, я тебя поздравляю от всей души, желаю тебе счастья и гармонии, крепкого здоровья, успехов в твоем прекрасном деле и побольше чудесных внуков и внучек! – написала Воеводина.

Теплые слова девушка сопроводила фотографиями с отцом. На снимках она танцует с ним на своей свадьбе.



Андрей Горбатенко – один из лучших травматологов ЮФО. За плечами у мужчины 30-летний опыт работы в медицине. На сегодняшний день он лечит детей в Детской многопрофильной больнице Таганрога и работает доцентом кафедры травматологии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета.

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