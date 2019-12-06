Таганроженка Оксана Воеводина предложила дружбу бывшему королю Малайзии



Таганроженка Оксана Воеводина предложила экс-королю Малайзии возобновить отношения. Молодая мама хочет дружбы с бывшим супругом ради их общего сына Леона. Об этом она рассказала в интервью порталу Дни.ру.



Мухаммад V ни разу не видел полугодовалого малыша, отказывается признавать родство и платить алименты. Несмотря на это, Оксана не собирается препятствовать их с Леоном общению при желании Фариса и хочет дружбы с бывшим мужем ради психического здоровья ребенка.



– Надеюсь, что в будущем мы останемся друзьями и будем общаться ради Леона. Он должен знать, кто его отец. Считаю, что женщины, которые препятствуют общению отца с ребенком, не правы, потому что у родителей равные права, – сказала Воеводина.







Также «Мисс Москва-2015» желает бывшему возлюбленному обрести счастье с другой женщиной. Сама молодая мама слишком занята, чтобы ходить на свидания. Оксане приходится самой содержать малыша. На сегодняшний день таганроженка запустила три бизнес-проекта и проходит курсы повышения квалификации.



– Это его право. Почему нет? Порадуюсь за него. Если у нас отношения не сложились, это не значит, что они не могут начаться с кем-то еще, – добавила модель.



Напомним, Оксана Воеводина и бывший король Малайзии стали родителями весной 2019 года. Но Фарис, который бросил супругу на четвертом месяце беременности, отказывается признавать родство сына и не собирается участвовать в его воспитании. Таганроженка почти год живет в Москве одна и надеется, что бывший муж возобновит общение хотя бы с маленьким Леоном.