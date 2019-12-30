Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Таганроженка Оксана Воеводина посадила маленького сына за руль «Порше»

Таганроженка Оксана Воеводина посадила маленького сына за руль «Порше»

Уроженка Таганрога и экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина посадила маленького сына за руль «Порше».

Видео с малышом девушка опубликовала на своей странице в соцсети. На записи малыш крепко держится ручками за руль элитной иномарки.
«Мой маленький водитель отвез меня праздновать Новый год», - прокомментировала молодая мама.



Напомним, что сына Леона «Мисс Москва-2015» воспитывает сама. Мальчик растёт без отца. Модель и её супруг, бывший монарх, расстались ещё во время беременности таганроженки.

После того как малыш появился на свет, Мухаммад Фарис открестился от ребёнка, отказавшись его признавать.

Таким образом пара не прожила вместе и года. Король и красавица поженились в ноябре 2018 года, а уже через несколько месяцев беременная Оксана оказалась в одиночестве в Москве.



Воеводина продолжает настаивать на том, что ей неизвестна причина, из-за которой экс-монарх принял решение с ней развестись. По слухам, королевской особе стали известны нелицеприятные факты из прошлого таганроженки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.