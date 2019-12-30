Таганроженка Оксана Воеводина посадила маленького сына за руль «Порше»





Уроженка Таганрога и экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина посадила маленького сына за руль «Порше».



Видео с малышом девушка опубликовала на своей странице в соцсети. На записи малыш крепко держится ручками за руль элитной иномарки.

«Мой маленький водитель отвез меня праздновать Новый год», - прокомментировала молодая мама.







Напомним, что сына Леона «Мисс Москва-2015» воспитывает сама. Мальчик растёт без отца. Модель и её супруг, бывший монарх, расстались ещё во время беременности таганроженки.



После того как малыш появился на свет, Мухаммад Фарис открестился от ребёнка, отказавшись его признавать.



Таким образом пара не прожила вместе и года. Король и красавица поженились в ноябре 2018 года, а уже через несколько месяцев беременная Оксана оказалась в одиночестве в Москве.







Воеводина продолжает настаивать на том, что ей неизвестна причина, из-за которой экс-монарх принял решение с ней развестись. По слухам, королевской особе стали известны нелицеприятные факты из прошлого таганроженки.