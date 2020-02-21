Таганрожец Добронравов рассказал о возвращении одного из героев в «Сваты»



Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов продолжает раскрывать подробности седьмого сезона «Сватов». Около месяца назад начались съёмки новых эпизодов. Актёры вместе с командой находятся в Беларуси, недалеко от Минска.



Съёмки проходят в деревне Дудичи, где артистов приютила семейная пара.



- За эти годы Виктор и Светлана Празецкие стали для нас как родственники, и мы для них тоже, - поделился Фёдор Добронравов. - Можно сказать, что мы любим друг друга. Хозяева очень о нас заботились: подкармливали бутербродами и горячим чаем.



Актёр рассказал, что супруги даже отдали съёмочной группе свою скатерть, которой не хватало в декорации.



Таганрожец обрадовал фанатов, рассказав, что в «Сваты» вернётся Анатолий Васильев, который играет Юрия Ковалёва. Его герой умер между четвёртым и пятым сезонами. Добронравов рассказал, что ходят слухи, будто это он настоял на том, чтобы Васильева убрали из-за их личного конфликта.



- Это всё полный бред. Никакой ссоры у нас и в помине не было, мы в прекрасных отношениях. В новых сериях Юрий Ковалёв «оживёт» в наших воспоминаниях.



Артист добавил, что его герой, Иван Будько, в седьмом сезоне будет таким же весёлым и очаровательным. Фёдор заверил поклонников, что никуда не уйдёт из сериала, так как это самая любимая работа за всю его карьеру.



Ранее стало известно, что в некоторых эпизодах Фёдора Добронравова сыграет его дублёр.