Экс-министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев получал зарплату 44 тысячи

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Прокурор Железнодорожного суда сообщил, что зарплата Кушнарева на должности замгубернатора и министра транспорта Ростовской области составляла 44 тысячи 162 рубля. Об этом сообщает Donday.На заседаниях гособвинение зачитывает доказательства вины Кушнарева. Известно, что у семьи бывшего министра арестованы активы на сумму более 275 миллионов рублей.9 июня стало известно, что доход Кушнарева составлял 44 тысячи 162 рубля в месяц.Адвокат Оксаны Кушнаревой, супруги Виталия, просил снять арест с имущества. По его словам, Оксана тратит больше 300 тысяч рублей в месяц на семью, включая помощь родителям Виталия, оплату учебы сына и бытовые расходы.Оксана также получала доход от аренды недвижимости. Суд не удовлетворил ходатайство защиты, и имущество семьи останется под арестом до 3 октября 2025 года.Оксана Кушнарева посещает все заседания, но не комментирует ситуацию. На первых заседаниях один из членов семьи заявил, что ситуация сложнее, чем кажется. Невестка Кушнарева отказалась давать официальный комментарий, упомянув о гонораре с шестью нулями.