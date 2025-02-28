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Глава ГУ МВД по Ростовской области покидает пост

Глава ГУ МВД по Ростовской области покидает пост
Олег Агарков, начальник Главного управления МВД по Ростовской области, покидает свой пост. По предварительным данным, его увольнение связано с переходом на службу в другой регион.

Он служит в органах внутренних дел с 1981 года. Свою карьеру начал в качестве милиционера в строевом подразделении ОВД Тбилисского райисполкома. В 1982 году продолжил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава в уголовном розыске.

В 2001 году, после окончания Академии управления МВД России, Олег Агарков начал свой путь в правоохранительных органах с должности начальника ОВД Тбилисского района Краснодарского края.

Через семь лет Олег Викторович занял пост начальника УВД по городу-курорту Геленджику, а в 2011 году возглавил УМВД России по городу Краснодару.

В июле 2014 года Олег Агарков был назначен на должность начальника УМВД дел Российской Федерации по Астраханской области. В 2015 году ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

В 2017 году Олег Агарков занял пост начальника ГУ МВД России по Ростовской области. В 2018 году он получил звание генерал-лейтенанта полиции.

По информации издания 1rnd, Олег Агарков переходит на работу в Краснодарский край, откуда он родом. Однако в пресс-службе ведомства это не подтвердили.
Фото: ГУ МВД по РО
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