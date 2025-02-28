Глава ГУ МВД по Ростовской области покидает пост

Фото: ГУ МВД по РО

Олег Агарков, начальник Главного управления МВД по Ростовской области, покидает свой пост. По предварительным данным, его увольнение связано с переходом на службу в другой регион.Он служит в органах внутренних дел с 1981 года. Свою карьеру начал в качестве милиционера в строевом подразделении ОВД Тбилисского райисполкома. В 1982 году продолжил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава в уголовном розыске.В 2001 году, после окончания Академии управления МВД России, Олег Агарков начал свой путь в правоохранительных органах с должности начальника ОВД Тбилисского района Краснодарского края.Через семь лет Олег Викторович занял пост начальника УВД по городу-курорту Геленджику, а в 2011 году возглавил УМВД России по городу Краснодару.В июле 2014 года Олег Агарков был назначен на должность начальника УМВД дел Российской Федерации по Астраханской области. В 2015 году ему было присвоено звание генерал-майора полиции.В 2017 году Олег Агарков занял пост начальника ГУ МВД России по Ростовской области. В 2018 году он получил звание генерал-лейтенанта полиции.По информации издания 1rnd, Олег Агарков переходит на работу в Краснодарский край, откуда он родом. Однако в пресс-службе ведомства это не подтвердили.