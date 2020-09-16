Свинина, молоко и мука в Ростове-на-Дону оказались самыми дешевыми в области

Ростов занял первое место по самым низким ценам на некоторые товары продуктовой корзины региона. Об этом 14 сентября сообщил Ростовстат.Стоимость муки в Ростове-на-Дону составила 35 рублей, а вот в Таганроге за нее попросят 39 рублей. Свинина в донской столице по-прежнему стоит 268 рублей, что на 10 рублей дешевле, чем в Шахтах. Молоко 2,5-3,2% жирности ростовчанам обойдется в 56 рублей за литр. В Волгодонске этот же товар стоит на 4 рубля дороже. Самыми дешевыми являются гречка (73 рубля) и сливочное масло (519 рублей). Гречка оказалась на 12 рублей дешевле, чем в Миллерово (85 рублей), а сливочное масло стоит на 16 рублей меньше, чем в Таганроге (535 рублей).Дороже всего жителям Ростова обойдутся мороженные и охлажденные куры (133 рубля за килограмм). В Миллерово этот продукт можно купить дешевле на 13 рублей (120 рублей). Также в Ростове самые дорогие яблоки в регионе - 119 рублей за килограмм. В Таганроге они обойдутся всего в 104 рубля.В донской столице самыми дорогими в области остались баранина (425 рублей), хлеб (44 рубля), жирный творог (332 рубля) и маргарин (124 рубля). Цены приведены за один килограмм продукта.