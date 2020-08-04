Ростов сохраняет лидерство среди других городов региона по стоимости баранины и ржаного хлеба

В донской столице остаются самые высокие цены на некоторые товары продуктовой корзины. О средних ценах, по данным на 3 августа, сообщили в Ростовстате.Так, жители Ростова-на-Дону дороже всех покупают хлеб из ржаной муки, за килограмм которого им придется отдать 51 рубль. В магазинах донской столицы также просят больше денег за курицу. Килограмм птичьего мяса обойдется ростовчанам в 133 рубля, а, например, в Миллерово оно дешевле на 13 рублей. Баранина также лидирует по стоимости среди других городов региона — килограмм стоит 426 рублей. В Таганроге за то же количество мяса попросят 372 рубля.Некоторые молочные продукты, в том числе, являются самыми дорогими в Ростове. Так, килограмм сычужных сыров стоит 522 рубля, стерилизованное молоко — 75 рублей, жирный творог — 292 рубля. Причем в Таганроге за последний продукт попросят на 40 рублей меньше.Самыми дешевыми в донской столице являются килограмм гречневой крупы — 72 рубля, пшеничной муки — 36 рублей, вареной колбасы — 398 рублей и сливочного масла — 515 рублей. Ростовчане также могут купить килограмм свиного мяса за 261 рубль.